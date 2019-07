Oud-Twente-spits Janko kondigt pensioen aan

‘Der Alpenbomber’ kwam na het kampioensjaar van FC Twente voor meer dan vijf miljoen euro over van Red Bull Salzburg als vervanger van Blaise Nkufo. Een recordaankoop. Dat jaar liep FC Twente net de titel mis, maar won het wel de bekerfinale van Ajax met 3-2 dankzij een treffer van Janko in de verlenging van de wedstrijd. De boomlange Oostenrijker baarde verder opzien door vier keer te scoren in de Twentse derby tegen Heracles in januari 2011 (5-0).

Ondanks zijn 24 goals in 45 wedstrijden en immens populaire status onder de achterban van FC Twente, werd Janko nooit de onomstreden nummer 9 van de Enschedese club. In de winterstop van het seizoen 2011/2012 verkocht FC Twente de spits dan ook aan FC Porto.



Via clubs in Turkije, Australië en Tsjechië belandde Janko in 2018 uiteindelijk bij het Zwitserse FC Lugano, waar hij zijn carrière op 36-jarige leeftijd nu afsluit. In het Oostenrijks nationale elftal kwam Janko in 70 wedstrijden tot 28 goals. Wat hij na zijn voetbalcarrière gaat doen is nog onbekend.