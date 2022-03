Oude bekende Przemyslaw Tyton (35) tekent bij Ajax voor rest van het seizoen

Ajax heeft in voormalig PSV-doelman Przemyslaw Tyton (35) een tijdelijke back-up gevonden voor André Onana, die na zijn rentree in twee wedstrijden evenveel goals slikte als Remko Pasveer in twintig duels. De Pool tekent tot het einde van dit seizoen, zo maakte de club maandagavond bekend.

Tyton keeper was voor het laatst actief bij FC Cincinnati. Tyton streek in 2007 neer in Nederland, bij Roda JC. PSV pikte hem in 2011 op. Een jaar later beleefde Tyton zijn hoogtepunt toen hij het doel tijdens de bekerwinst tegen Heracles verdedigde. Ajax-coach Erik ten Hag fungeerde destijds als assistent bij PSV.

Na een verhuurperiode aan het Spaanse Elche keepte Tyton voor VfB Stuttgart en Deportivo La Coruña. Na zijn MLS-avontuur bij Cincinnati keert de sluitpost terug naar Nederland om Ajax uit de brand te helpen, waarvoor ook de geteste Robbin Ruiter in beeld was. Doordat Pasveer (maanden eruit) en Jay Gorter (weken absent) voor het uitduel met Benfica in één minuut hun vinger blesseerden, is Ten Hag achter Onana nu op Charlie Setford (17) en Calvin Raatsie (20) aangewezen.

Tien selectiekeepers

De voorbije twee seizoenen namen vijf verschillende keepers onder de lat en tien verschillende doelmannen in de wedstrijdselectie van Ajax plaats. Onduidelijk is nog of voormalig international Tyton, die zijn laatste wedstrijd in oktober speelde, volgende week in tegen Benfica als reserve kan helpen een ticket voor de kwartfinale van de Champions League te veroveren. Voor de return zijn de defensieve zorgen van Ajax flink toegenomen.

Onana, die een dopingschorsing uitzat en na het seizoen transfervrij naar Internazionale verkast, incasseerde tegen Go Ahead Eagles (2-1) en RKC (3-2) meteen net zoveel goals als Pasveer in de twintig duels ervoor. Na de nederlaag in Deventer verweet Ten Hag zijn teruggekeerde keeper niets. Tegen RKC werd Onana zondag tweemaal vrij kansloos gelaten. Een direct verband lijkt er dus niet meteen te zijn. Of Pasveer (en de geopereerde Maarten Stekelenburg) moeten verbaal in veelal lege stadions meer invloed gehad hebben op de defensieve organisatie.

Die liet, net als tegen Benfica mét Pasveer, flink te wensen over in het duel met RKC. De tegen degradatie strijdende Brabanders waanden zich na rust ook in een speeltuin. ,,Misschien zijn we te gefixeerd op het maken van goals”, zocht Sébastien Haller, wiens twee goals in counters weggepoetst werden, naar een verklaring.

Ten Hag zag wéér ‘lichtzinnigheid’ en stelde voor zijn groep dat Ajax zo de kan verspelen. ,,Als je de regels negeert en bij twee goals zó slecht omschakelt, heeft dat iets met karakter te maken. Je moet echt terug sprinten om goals te voorkomen. Laat dit een wake-up call zijn. Het mag niet meer gebeuren.”

Absenties

De defensieve malaise is moeilijk los te zien van de absentie van Noussair Mazraoui en Jurriën Timber. Laatstgenoemde ontbrak tegen Go Ahead Eagels en RKC. Tegen AZ (beker) deed Timber op de plek van Mazraoui weer mee en gaf Ajax amper een krimp. Terwijl Perr Schuurs nog sterke fases beleefde tegen AZ en RKC, viel Devyne Rensch daar uit de toon. Juist nu hij wordt gewogen als mogelijke opvolger van de transfervrij verkassende Mazraoui.

Op de korte termijn zijn de defensieve zorgen groter, ook omdat Ajax deze maand nog cruciale wedstrijden tegen Benfica en Feyenoord speelt. Voor de wedstrijd tegen Cambuur vrijdag is het nog de vraag of Mazraoui en Timber, die volgens Ten Hag met lichte klachten kampen, weer beschikbaar zijn. Daar komt bij dat de geschorste mandekker Lisandro Martínez niet kan helpen de koppositie te verdedigen in Friesland. Aannemelijk is dat linksback Daley Blind hem vervangt.

Zo heeft Ajax, uitgerekend nu de prijzen verdeeld gaan worden, voor het eerst dit seizoen te kampen met een zwaar gevulde ziekenboeg. Martínez is tegen Benfica weer van de partij en het is voor Ajax van groot belang dat de rechterkant van de defensie op tijd fit is voor de CL-return. Met Ten Hags favoriete samenstelling van de achterhoede incasseerde de titelfavoriet immers pas één goal dit eredivisieseizoen en dwongen de ambitieuze Amsterdammers fluitend een rentree bij de Europese elite af.