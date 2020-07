‘Ould-Chikh in één klap miljonair dankzij CAS’

PEC sluit eerste blok met volledige groep af: Gaat Stegeman jonkies ook in oefencam­pag­ne gebruiken?

16:15 PEC Zwolle heeft vrijdagmiddag de voorlaatste training van het eerste trainingsblok afgewerkt. In tegenstelling tot een jaar geleden, is de eredivisionist in juli nog blessurevrij. Dat betekent niet dat trainer John Stegeman later deze maand, als PEC na twee vrije weken aan de oefencampagne begint, nog over de volledige groep beschikt.