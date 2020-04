Overleg met KNVB: Ajax, PSV en AZ zijn nu aan zet

Door Sjoerd Mossou



Waarom kapt de KNVB er niet gewoon mee? Wat heeft het nog voor zin om door te spelen in de zomer?

Of we dat nu leuk vinden of niet, de voetbalbond heeft rekening te houden met belangen op alle niveaus, zowel nationaal als internationaal, zowel bij clubs als bij spelers, tot in de kelder van de Keuken Kampioen Divisie aan toe. Een club als Ajax heeft een heel ander perspectief dan pakweg De Graafschap of FC Groningen, om over Helmond Sport nog maar te zwijgen. Over wat wel of niet verantwoord is, volgt de KNVB de lijn van het RIVM. Biedt die instantie in pakweg juni de mogelijkheid om weer te spelen, dan houdt de KNVB die optie vooralsnog open richting de clubs. Zij beslissen of ze daar gebruik van willen maken of niet. Bij het inrichten van zijn speelkalender is de KNVB niet alleen afhankelijk van wat het RIVM beslist, maar ook van de UEFA en de FIFA. Het is in deze crisistijd vooral een intermediair tussen alle betrokken partijen in.