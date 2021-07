Overmars onverbiddelijk: Ajax laat gewilde Antony en Alvarez niet gaan

Door Johan Inan De 21-jarige Antony wordt net als PSV’er Cody Gakpo genoemd als doelwit van Bayern München, terwijl Stade Rennes de Mexicaan middenvelder Álvarez (23) serieus op de korrel heeft. Voor directeur Overmars is een vertrek van beide spelers, die als enigen nog ontbreken tijdens het trainingskamp van de landskampioen in Oostenrijk, echter onbespreekbaar.

,,Een concreet bod hebben wij niet ontvangen, maar ik geloof wel dat Stade Rennes serieuze interesse heeft. Daar kunnen wij heel duidelijk over zijn: op dit moment is een vertrek van hem een no go”, zegt Overmars over Álvarez, die zich afgelopen seizoen sterk terugknokte bij Ajax en momenteel met Mexico in de halve finale van de Gold Cup staat. ,,Hij is inmiddels een belangrijke speler geworden. Hij mag van ons dus niet weg.”