Overmars over De Ligt: Geld is onbelangrijk

In wie wel interesse is, is Matthijs de Ligt. ,,Wij willen graag de talenten behouden en daar is Matthijs er één van. Deze spelers staan bij alle clubs op de radar. We hebben nu zo’n mooi team en dat zie je iedere week beter worden. En dat willen we bij elkaar houden, zoals we al maanden roepen. Geld is onbelangrijk.



Dat rechtsback Luis Orejuela geen toekomst heeft in Amsterdam, moge inmiddels bekend zijn. NAC leek de beste papieren te hebben om de Colombiaan in te lijven, maar daar denkt Overmars anders over. ,,Ik heb NAC nooit gesproken, dus dat lijkt me wat voorbarig. Hij mag uitkijken naar een andere club, maar we hebben nog niks gehoord.’’