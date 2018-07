Overmars over miljoenentransfers: ‘Dit is pas het begin’

Overmars wilde met het oog op de belangrijke voorrondeduels tegen Sturm Graz van de komende weken, snel klaar zijn op de transfermarkt. ,,Als we nog zes weken hadden gewacht met Daley was het aankoopbedrag veel lager geweest. Maar dat wilden wij dus niet. We wilden het snel in orde maken. Mensen zeggen over ons dat het kapitaal op het veld moet staan. Dat is zo maar men vergeet weleens dat we dat al hadden staan met spelers als David Neres en Hakim Ziyech.”



Overmars kon ook snel handelen door een meewerkende directie en rvc. ,,Dat heeft zeker geholpen. En ook omdat we in een andere situatie zitten dan zes jaar geleden natuurlijk. We hebben financieel wat opgebouwd de laatste jaren.” In die meewerkende rvc zit nu ook Danny, de vader van Daley. ,,Maar die heb ik de afgelopen weken niet gesproken. Dat willen we strikt gescheiden houden.”