Overmars weg bij Ajax na grensoverschrijdende berichten aan vrouwelijke collega’s: ‘Ik schaam me kapot’

,,Ik schaam me kapot”, laat Overmars weten in een persbericht. ,,Vorige week werd ik geconfronteerd met meldingen over mijn gedrag. En hoe dit op anderen is overgekomen. Helaas realiseerde ik me niet goed dat ik hiermee grenzen heb overschreden, maar dat werd me deze dagen wel duidelijk. Daardoor voelde ik opeens een enorme druk. Ik bied mijn excuses aan. Zeker voor iemand in mijn positie is dit gedrag niet goed te praten, dat zie ik inmiddels ook in. Maar te laat. Ik zie geen andere optie dan te stoppen bij Ajax. Dit heeft ook grote impact op mijn privésituatie. Daarom verzoek ik iedereen mij en mijn gezin met rust te laten.”