Overname FC Den Bosch is rond: club komt in Amerikaanse handen

Feyenoord geeft nog één knipoog naar Berghuis: rugnummer vergeven via WhatsApp

17 juli Een dag nadat de pikante transfer van Steven Berghuis van Feyenoord naar Ajax officieel bekend werd gemaakt, heeft de Rotterdamse club zijn rugnummer 10 weggegeven. Op de social media van de club wordt nog één laatste knipoog gedaan naar de buitenspeler die vertrekt naar de grote rivaal. Via een video op de social media-kanalen van Feyenoord is te zien dat Orkun Kökçü in de groepsapp bekend maakt de nieuwe nummer 10 te zijn.