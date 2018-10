Overtuigend Vitesse laat Heracles geen kans en is terug in de subtop

De twee andere doelpunten werden gemaakt door Navarone Foor, Alexander Büttner scoorde vanaf de stip. In de blessuretijd schoot de back ook nog een penalty over.



Thomas Bruns en Danilho Doekhi ontbraken zondag door schorsingen, maar het wegvallen van Tim Matavz doet nog het meeste pijn in Arnhem. De spits brak in de vorige wedstrijd tegen Feyenoord zijn onderbeen en ligt er voor een lange periode uit, nadat eerder al onder meer Rasmus Thelander en Charly Musonda Jr. wegvielen door blessures.



Trainer Leonid Sloetski koos tegen Heracles voor Darfalou in de punt. De 25-jarige aanvaller was vorig seizoen de topscorer van de Algerijnse competitie (achttien treffers) en haalde, bij zijn debuut in de basis, twee keer doeltreffend uit.



Heracles kent onder de nieuwe Duitse trainer Frank Wormuth een uitstekende seizoenstart. In zeven speelronden verzamelden de Almeloërs net zoveel punten (zestien) als Feyenoord en Ajax. De club uit Overijssel trof in Arnhem echter een getergde ploeg die met veel strijdlust de Heraclieden aftroefde. Zo liep Heracles net als bij Willem II (5-0 verlies) tegen een zeperd aan.