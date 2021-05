Overval op woning PSV-spits Zahavi: vrouw en ook kinderen vastgebonden

VideoPSV-aanvaller Eran Zahavi kreeg zondagmiddag in aanloop naar Willem II - PSV vreselijk nieuws. De 34-jarige aanvaller moest in het stadion van de Tilburgers vernemen dat zijn woning in Amsterdam was overvallen. Daarbij werden zijn vrouw en kinderen vastgebonden en kregen tape op hun mond geplakt.

De verdachten gingen er met verschillende persoonlijke eigendommen en contant geld vandoor, aldus de politie. De overvallers zouden zich hebben voorgedaan als pakketbezorgers en de vrouw van Zahavi hebben mishandeld. Ook zou er zijn gedreigd met een vuurwapen.

De vrouw van Zahavi en zijn kinderen hebben geen letsel opgelopen, maar de overval is voor alle betrokkenen erg heftig en traumatisch geweest, zegt de politie. Er is slachtofferhulp ingeschakeld om het gezin te ondersteunen.

Buurtonderzoek

De politie werd iets voor 16.00 uur gealarmeerd over de overval aan de Arenborg in Buitenveldert. Er is door de politie uiteindelijk grootschalig buurtonderzoek gedaan en ook werden er zondagmiddag honden en een politiehelikopter ingezet.



Zahavi woont vanaf het begin van het seizoen in Buitenveldert. PSV heeft de 33-jarige spits in september gecontracteerd. In het begin van het seizoen postte de voetballer nog trots een foto van zijn huis in de sneeuw op sociale media. Volgers wisten daarna dat de Israëlische spits een huis in Buitenveldert heeft.

Overval op woning PSV-spits Zahavi.

Privéomstandigheden

Zahavi heeft na het horen van de jobstijding onmiddellijk het Koning Willem II Stadion verlaten en is per auto naar zijn huis gereisd, zo is te zien op foto’s op sociale media. PSV was voor de wedstrijd op de hoogte van de situatie, en meldde kort voor de aftrap dat Zahavi vanwege ‘privéomstandigheden’ niet mee zou doen.

,,Het was zwaar voor de wedstrijd”, zei aanvoerder Denzel Dumfries na afloop tegen ESPN. ,,Dat is verschrikkelijk om mee te maken. We wensen Eran en zijn familie heel veel sterkte.” Na het eerste fluitsignaal ging de knop bij Dumfries en zijn ploeggenoten om. ,,We zijn wel professionals en hadden een ‘job’ te doen.’’

Extra motivatie voor PSV-spelers

Philipp Max kreeg het bij PSV ook allemaal mee: ,,Makkelijk was het niet vanmiddag, maar we hebben vooraf gezegd dat we per se voor hem moesten winnen. Eran zei bij zijn vertrek nog dat we ons op de wedstrijd moesten concentreren. De trainer heeft iedereen voor de wedstrijd nog geïnformeerd dat het naar omstandigheden in orde was en dat gelukkig niemand gewond was geraakt. Voor ons was er een extra motivatie om te winnen en dat is ons gelukt.”

Zahavi sprak in het Hebreeuws in de bus, vertelde Marco van Ginkel, die snel door had dat er iets niet in de haak was. ,,Heel heftig voor hem en alle sterkte voor de familie”, zei hij. ,,Hopelijk komen ze er snel weer bovenop.” Ook trainer Roger Schmidt hoopt dat. ,,Vreselijk wat er is gebeurd. Echt vreselijk. In deze moeilijke situatie zijn we heel geconcentreerd gebleven en hebben we een belangrijke wedstrijd gewonnen. Wat er is gebeurd met Eran, overschaduwt dat natuurlijk.”

Twee maanden geleden waren de families van Ángel Di María en Marquinhos nog slachtoffer van een brute overval in huis, toen de Argentijnse aanvaller en Braziliaanse verdediger op het veld stonden voor hun club Paris Saint-Germain. Ook in Engeland worden huizen van voetballers al jaren regelmatig beroofd terwijl spelers een wedstrijd spelen. Veel spelers daar hebben inmiddels bewaking als ze van huis zijn.

Bekijk hieronder de reactie van Cody Gakpo over de situatie na de zege op Willem II:

Eran Zahavi.

