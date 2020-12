Overwinteren er na negen jaar weer vier Nederlandse clubs in de Europa League?

Het is al een tijd geleden dat vier Nederlandse clubs na de winterstop actief waren op Europees niveau. In het seizoen 2011/12 lukte het Ajax, PSV, FC Twente en AZ voor de laatste keer, allemaal in de Europa League. In dat jaar ‘verspeelde’ alleen ADO Den Haag het Europese ticket na de winter. Het kwam vier keer eerder voor dat er na de winterstop nog minimaal vier Nederlandse ploegen actief waren in Europa, blijkt uit statistieken van Opta. Naast het jaar 2011/12 lukte het in de seizoenen 2004/05, 2005/06 en 2006/07.

AZ kwam in 2011/12 het verst van alle Nederlandse ploegen. In de knock-outfase werden eerst Anderlecht (2-0 over twee duels) en Udinese (3-2 over twee duels) werden verslagen in de tweede en derde ronde. Uiteindelijk was Valencia pas in de kwartfinale te sterk (met in totaal 5-2) voor de formatie van Gertjan Verbeek. FC Twente en PSV strandden toen in de achtste finales. Twente won in de tweede ronde van Steaua Boekarest (tweemaal 1-0 winst), maar werd uitgeschakeld door Schalke 04 (2-4 over twee wedstrijden). PSV ging (gerekend over heenwedstrijd en return) met 5-3 onderuit tegen eveneens Valencia, nadat Trabzonspor in de tweede ronde werd verslagen. Ajax was de eerste club van de vier die Europees strandde. In de eerste knock-out ronde verloor de ploeg van Frank de Boer (0-2 nederlaag thuis, 1-2 overwinning uit) van Manchester United.

Het seizoen 2004/05 spant wat dat betreft de kroon. Nederland had toen zes ploegen in de groepsfase van de Europese toernooien (Ajax en PSV in de Champions League, AZ, Feyenoord, FC Utrecht en SC Heerenveen in de UEFA Cup). Van die zes overwinterde alleen FC Utrecht niet. PSV ging door in de Champions League, terwijl Ajax zich bij AZ, Feyenoord en sc Heerenveen in de UEFA Cup voegde. Zowel PSV (uitgeschakeld door Milan in de halve finale van de CL) als AZ (uitgeschakeld door Sporting in de halve finale van de UEFA Cup) liep de finale net mis.

Volledig scherm Erik Falkenburg maakt in 2012 de belangrijke 2-1 in het uitduel met Udinese. © AP

In de daaropvolgende jaren lukte het nooit meer zo veel Nederlandse clubs om door te gaan in Europa. In het seizoen 2014/15 overwinterde er nog wel een keer drie clubs (Ajax, Feyenoord en PSV) in de tweede competitie van Europa. In de jaren daarna waren het er meestal twee. Het dieptepunt was in het seizoen 2017/18, toen geen van de vijf clubs na de kerst in Europa actief was. Ajax, PSV en FC Utrecht strandden al in de voorronde, Feyenoord en Vitesse werden laatste in hun poule in de Champions League en Europa League.

Clubs na de winter in Europa

2004/05 - 5

2005/06 - 4

2006/07 - 4

2011/12 - 4

2001/02 - 3

2008/09 - 3

2009/10 - 3

2010/11 - 3

2014/15 - 3