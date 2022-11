Owen Wijndal positief na trieste aftocht bij terugkeer in basis Ajax: ‘Denk dat het wel goed komt’

Met video'sDe terugkeer van Owen Wijndal in de basis bij Ajax heeft niet lang geduurd. In het met 1-3 gewonnen uitduel op bezoek bij Rangers viel de linksback vlak voor rust geblesseerd uit. Wijndal speelde een rol in de totstandkoming van twee Amsterdamse doelpunten. ,,Morgen maken we een scan en dan weet ik meer.”

Eén van de opvallende namen in de opstelling van Ajax-trainer Alfred Schreuder voor het laatste groepsduel in de Champions League, was die van linksback Owen Wijndal. Hij kreeg in Glasgow de voorkeur boven Daley Blind. ,,Daley heeft alles gespeeld", zei Schreuder daar voor de aftrap bij RTL7 over. ,,Wijndal is fit aan het worden en hij is ook al een paar keer ingevallen. Het is belangrijk dat hij op dit niveau gaat spelen.” De 22-jarige verdediger, die deze zomer overkwam van AZ, moest in zijn eerste maanden in Amsterdam al langer geblesseerd toekijken vanaf de zijlijn.

Wijndal luisterde zijn basisplaats tegen Rangers op met een goede eerste helft. Hij was bij zowel de 0-1 van Steven Berghuis als de 0-2 van Mohammed Kudus direct betrokken, voordat hij in de 41ste minuut pijnlijk terechtkwam. Nadat Wijndal de bal over de achterlijn had gekopt en daarbij een klein duwtje kreeg van Rangers-aanvaller Fashion Sakala, belandde hij in de ‘goot’ tussen het veld en de reclameborden. Hij kon niet verder en werd vervangen door Devyne Rensch.

Bekijk de 0-2 waarbij Wijndal de assist gaf

Welke gevolgen de uitvalbeurt van Wijndal heeft, bijvoorbeeld voor de topper tegen PSV van aanstaande zondag, is nog niet duidelijk. ,,Het is dezelfde enkel als in het begin van dit seizoen, toen ik er best lang uit heb gelegen”, zei Wijndal bij RTL7. ,,Maar ik moet zeggen dat het nu niet zo erg voelt. We hebben er veel ijs op gedaan en ik hoop dat die zwelling snel weggaat. Morgen maken we een scan en dan weet ik meer. Deze blessure is zuur, maar ik moet nu snel fit worden. Ik denk dat het wel goed komt.”

Dit had Wijndal na afloop te zeggen

