Paal, lat en Van Duinen bezorgen Excelsior zevende uitzege

Door Tim Niemantsverdriet



Natuurlijk had Heerenveen op voorsprong moeten komen in de clash tussen beide middenmoters. Reza Ghoochannejhad raakte al vroeg in het duel de ene paal, helemaal vrijgespeeld met een splijtende pass van Stijn Schaars. Arber Zeneli mikte even later op de andere met een van zijn vele afstandsschoten, waarvan eentje ook maar net voorlangs suisde.



Excelsior wachtte weer rustig af, met de linies dicht op elkaar, wachtend op dat ene foutje dat vroeg of laat altijd komt. Lucas Woudenberg was het dit keer, oud-speler van de Rotterdammers nota bene, die de bal in de 36ste minuut bij het 'uitverdedigen' pardoes in de voeten van Ryan Koolwijk speelde. Luttele seconden later knalde spits Mike van Duinen met links onderkantje lat verwoestend hard raak.



Het is het recept dat Excelsior dit seizoen al zoveel glorie bracht, met name in uitduels. Voorin dodelijk effectief, achterin haast ondoordringbaar. Een dosis geluk mag de club zeker niet ontzegd worden, maar de resultaatgerichte werkwijze van trainer Mitchell van der Gaag verdient tegelijkertijd alle lof.



Al voor aanvang van het uitduel in Heerenveen mocht de club met de kleinste begroting zich praktisch veilig wanen, met 29 punten in de tas. Iets wat ze overigens nog niet doen tot de heilige grens van 34 punten is geslecht. Na vanavond staat de teller al op zeven uitzeges. Alleen PSV (9), Ajax en AZ (8) doen het iets beter op vreemde bodem.



Na vanavond zijn ze weer een flinke stap dichter bij dat doel. Heerenveen belegerde de goal van Theo Zwarthoed, was in de tweede helft gevaarlijk uit corners (waaruit Daniel Høegh de lat raakte) en leek na een knappe solo van Martin Ödegaard tien minuten voor tijd ook de meer dan verdiende gelijkmaker te krijgen. Maar aan de andere kant werd ook Excelsior steeds gevaarlijker, profiterend van de ruimte die de Friezen achterin lieten.



Gescoord zou er niet meer worden, waardoor Excelsior met nog negen wedstrijden te gaan zelfs in punten gelijk komt met de wisselvallige Friezen. 'Schaam je kapot', zong het ontevreden thuispubliek, waarbij ze uiteraard niet op de stuntende bezoekers doelden.