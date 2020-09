Pak het telraam in de KKD er maar bij: ‘Manier van verdedigen is amateuristisch’

In de Keuken Kampioen Divisie rijgen aanvallers na de langverwachte herstart de doelpunten aaneen. De uiterst doelpuntrijke herstart maakt de competitie uiterst aantrekkelijk om naar te kijken. Zo vindt ook Mario Been, die wel schrikt van het verdedigende niveau.

Cambuur vernedert MVV in Maastricht met 1-7, NAC opent het seizoen met een 6-1 thuiszege op Jong AZ en Almere City maakt er op bezoek bij Excelsior een waar doelpuntenfestijn van (4-6). De Keuken Kampioen schoot in de eerste twee speelronden volledig uit zijn slof en beleeft een extreem doelpuntrijke start. Na twintig wedstrijden is er al 62 keer gescoord: zeven keer vaker dan afgelopen jaargang.

Mario Been, die aan het roer stond bij Excelsior in de eerste divisie, was afgelopen weekend als analyticus van FOX Sports aanwezig bij de sensationele wedstrijd van zijn oude werkgever. ,,Het was echt te bizar voor woorden. De manier waarop verdedigd werd was gewoon amateuristisch, schrikbarend.’’

Quote Het is niet gek dat Jong Ajax met zo’n jonge en ontmantel­de ploeg veel tegengoals moesten slikken Mario Been

De oud-trainer wijst bij de extreme doelpuntenregen op het ontbreken van publiek op de tribunes. ,,Omdat er geen supporters zijn, komt nóg meer het verschil in kwaliteit bovendrijven. Normaal gesproken gaan de fans achter hun club staan, waarmee ze misschien net voor dat extra steuntje in de rug zorgen.’’ MVV moest het bijvoorbeeld in de openingsspeelronde in een muisstil stadion opnemen tegen de vorig jaar ongenaakbare koploper Cambuur. ,,Ja, daar zag je dus hoe groot het verschil in pure kwaliteit is.’’

Niet alleen de Maastrichtse middenmoter ging keihard onderuit. Ook de beloftenteams van Ajax en PSV, die normaliter tot de sterkste ploegen van de competitie behoren, kregen een flink pak slaag. ,,Bij Jong Ajax zie je dat zij nog verre van compleet zijn omdat de hoofdmacht nog aan de voorbereiding bezig is. Ze missen spelers met ervaring en kwaliteit. Het is niet gek dat ze met zo’n jonge en ontmantelde ploeg veel tegengoals moesten slikken.’’

Doelpuntenmachines

Voor Been staat in ieder geval buiten kijf dat het lage niveau van de verdedigers een grote bijdrage heeft aan de hoge productie. ,,De Keuken Kampioen Divisie is een walhalla voor spitsen’’, aldus Been. ,,Al jarenlang zie je dat spitsen die het in de eredivisie niet redden, zich op het tweede niveau ontpoppen tot doelpuntenmachines. De verdedigers zijn natuurlijk een stuk zwakker. Als je dan zoals Cambuur-spits Robert Mühren kwaliteiten hebt, dan ga je er makkelijk meer dan twintig inschieten.’’

Mühren, die afgelopen seizoen eindigde op 26 treffers, is ook aan het nieuwe seizoen weer goed begonnen. In de eerste speelronde was de spits al driemaal trefzeker. Daarmee nam hij een derde van de Cambuur-productie voor zijn rekening. Alleen sensatieploeg Excelsior scoorde met tien treffers vaker. Nee, het is zeker geen straf om naar de eerste divisie te kijken. ,,Aantrekkelijk is het in ieder geval vrijwel altijd’’, beaamt Been. ,,Maar ik denk dat de coaches die hun ploeg vaak zien vissen, er niet vrolijk van worden.’’

