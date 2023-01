Panenka | ‘Achteraf was Alfred Schreuder natuurlijk heel blij met die rode kaart voor Devyne Rensch’

Eredivisie wil gokverbod in contracten voetbal­lers: ‘Dan is het maar duidelijk’

De Eredivisie CV zou graag zien dat er in alle contracten van voetballers komt te staan dat ze niet mogen gokken op duels in het profvoetbal. ,,De Eredivisie CV dringt er al langer op aan dat standaard in ieder spelerscontract duidelijk wordt opgenomen dat een speler niet mag gokken op voetbalwedstrijden”, laat directeur Jan de Jong van de overkoepelende organisatie van clubs uit de hoogste divisie weten.

