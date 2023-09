Panenka | ‘Als Wout Weghorst een hele normale jongen was geweest, had hij het natuurlijk nooit gered’

Column Sjoerd Mossou | Een duidelij­ker bewijs dat ‘de Hollandse school’ definitief begraven kan worden, bestaat niet

Dat het gezwets over ‘de Hollandse school’ volledig achterhaald is, werd volgens Sjoerd Mossou donderdagavond wederom bewezen in de wedstrijd tegen Griekenland. ,,Zelfs de hardste popiejopie-roeptoeters staan in een hoekje nu, beschaamd over hun flagrante ongelijk en achterhaalde kolder.’’ Toch heeft de AD Sportwereld-columnist niet de illusie dat de discussie ooit begraven zal worden.