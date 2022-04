Panenka: ‘Chaos bij Sparta? In Zwolle kijkt hier niemand van op, Gerard Nijkamp stelt zichzelf voorop’

Column Sjoerd Mossou | Natuurlijk zijn supporters niet de baas, maar ze zijn wel de onmisbare, ware hoeders van onze clubs

Columnist Sjoerd Mossou over de afgeketste stadionplannen van Feyenoord en de toekomst van NAC. ‘Het is een flagrante misvatting dat alles per se bij het oude moet blijven.’

23 april