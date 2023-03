Panenka | ‘Die Klassieker doet er niet toe, al wordt het 6-1 voor Ajax’

Dirk Kuyt over zijn tijd bij ADO Den Haag: ‘We werkten in een heel onveilige omgeving’

Dirk Kuyt vond het ‘heel moeilijk’ om ‘terug te schakelen’ van het voetbalniveau waarop hij gewend was te denken naar het niveau van ADO Den Haag. Dat vertelde de in november bij de Haagse club ontslagen trainer in het programma Goedemorgen Eredivisie. Ook ging Kuyt in op de ‘onveilige omgeving’ waarin hij bij ADO moest werken.