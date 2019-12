Pardew kwam bij ADO alleen een goede darter en kickbokser tegen

Honda ziet geen perspec­tief bij Vitesse en vertrekt: ‘Ik kon situatie niet veranderen’

12:09 Keisuke Honda is alweer weg bij Vitesse. De Japanner heeft in overeenstemming met de eredivisieclub zijn contract in Arnhem per direct ontbonden. De 98-voudige international ziet geen perspectief meer in de hoofdstad van Gelderland.