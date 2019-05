Pareltjes van Van Persie

Reactie Bakx getergd na verlies, maar kent geen angst voor Den Bosch

10:19 Istvan Bakx had vrijdagavond in blessuretijd de gelijkmaker op zijn schoen, maar zag zijn schot net over de lat verdwijnen. In de tegenaanval velde FC Den Bosch definitief het vonnis over Go Ahead Eagles: 2-0. En dus overwon het chagrijn het bij de Bosschenaar.