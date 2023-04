Pascal Jansen blij met Anderlecht na drie slechte resultaten: ‘Topclub waar je respect voor moet hebben’

AZ verloor van FC Twente en Sparta en speelde gelijk tegen Heerenveen, waardoor plaats twee in de eredivisie steeds verder uit zicht is geraakt. ,,Het is altijd fijn om na die resultaten direct weer te spelen”, zei de hoofdtrainer vanmiddag in het stadion van Anderlecht, waar hij al getuige was van de vele uitingen van de rijke clubhistorie van de thuisclub. ,,Dan zie je toch dat het een grote club is. Er werd me direct na de loting nog gevraagd of ik vond dat Anderlecht nog steeds een topclub is. Nou, dit is een immens grote club en daar moet je respect voor hebben. Het is een interessante club die ruimschoots mee kan doen in de top van de eredivisie.”