Pascal Jansen treft oude bekenden in de Kuip: ‘Leuk om Arne en Guus weer te zien’

AZ-trainer Pascal Jansen kijkt uit naar de ontmoeting met Arne Slot, zondag in de Kuip bij de wedstrijd tussen AZ en Feyenoord. Slot werd vorig jaar weggestuurd bij AZ, zijn assistent Jansen werd daarop hoofdtrainer in Alkmaar. Nadien hadden de twee nog maar summier contact.

,,Ik vind het leuk om Arne weer te zien hoor. Hij is hier natuurlijk minder plezierig weggegaan maar hij heeft een mooie club gevonden. Ik heb hem niet meer gesproken, we hebben alleen wat appcontact gehad. Daarna kwam er radiostilte. Ik liet het initiatief bij hem en heb hem gezegd dat als hij behoefte had aan gesprek, hij mij kon bellen. Daar kwam geen reactie op. Dan is het oké. Het is leuk om hem zondag weer te zien.”

Jansen vreest het sterke analytische vermogen van Slot zondag niet. ,,Arne is heel goed in het analyseren van de tegenstander en hij zal ons misschien nog wel een beetje beter kennen dan andere teams. Maar wij kunnen ook goed analyseren. Er ligt ruimte achter de verdediging van Feyenoord bijvoorbeeld, maar dat ligt er bij ons ook.”

Hand van Slot

Jansen ziet dat de hand van Slot bij Feyenoord duidelijk aanwezig is. ,,Hij doet het heel goed bij Feyenoord.” Een andere oude bekende die Jansen tegenkomt in de Kuip is Guus Til. De bij Feyenoord opgeleefde jeugdexponent van AZ was nog speler toen Jansen assistent was in Alkmaar. ,,Zijn energie en drive zijn uitstekend. Hij loopt enorm veel en maakt ook weer veel goals.”

Jansen ziet dat AZ en Feyenoord elkaar de laatste seizoenen weinig ontlopen. ,,Dat is een strijd die wat langer gaande is. Of Feyenoord op dit moment een mikpunt is? Je kan ook stellen dat zij op beleidsniveau naar ons kijken. Ik richt me vooral op de strijd op het veld. Er zijn veel overeenkomsten tussen de beide teams. Zo staan we beiden voor aanvallend voetbal. We beïnvloeden elkaar denk ik.”