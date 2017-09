Pastoor tevreden over spel, niet over resultaat

Coach Fons Groenendijk van ADO Den Haag verontschuldigde zich voor zijn slechte verstaanbaarheid, na het duel met Sparta. ,,Mijn stem ligt nog in De Kuip”, klonk het hees uit de mond van de Leidenaar, doelend op de bekerwedstrijd tegen Feyenoord (2-0 nederlaag). Maar het plezier was er niet minder om voor Groenendijk. Zijn elftal boekte een nipte overwinning op de Rotterdamse club, een directe concurrent in het rechterrijtje. ,,Het was een gelijkwaardige wedstrijd. Maar je moet scoren, anders kun je niet winnen, zei Johan Cruijff ooit. En dat hebben we gedaan”, aldus Groenendijk.



Zijn collega Alex Pastoor van Sparta had op zijn beurt een wedstrijd gezien waarin zijn elftal de betere was geweest. ,,Verliezen is niet leuk”, stelde hij. ,,Zeker niet als je een eerste helft en ook een deel van de tweede helt dominanter ben geweest. Over het spel ben ik dan ook tevreden, niet over het resultaat. Het is een heel teleurstellend resultaat voor Sparta.”