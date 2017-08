Pastoor vindt dat Sparta erg laat wakker schrok tegen NAC

Go Ahead Eagles doet zichzelf tekort met gelijkspel tegen NEC

21:55 Go Ahead Eagles heeft het vrijdagavond nagelaten om de eerste overwinning van het seizoen in de wacht te slepen. De Deventer ploeg had op basis van de tweede helft meer verdiend, maar bleef tegen NEC steken op 1-1 in de Adelaarshorst.