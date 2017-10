Pastoor voelt zich niet gered door gelijkspel

Sparta leek in Kralingen af te stevenen op de zesde nederlaag van het seizoen en de vijfde op rij, tot invaller Craig Goodwin vijf minuten voor tijd met een vrije trap de stand gelijk trok. ,,Het leek erop dat we met lege handen naar huis moesten. We hadden een redelijk veldoverwicht, maar konden dat niet in de score uitdrukken'', zei Pastoor. ,,Deze wedstrijd was wel een beetje exemplarisch. We voetballen naar onze mogelijkheden redelijk tot goed, creëren vaak een overwicht, maar het leidt niet tot heel veel grote kansen. We werken er hard aan om dat te verbeteren.''