Pasveer weet het zeker: ‘Lozano zocht contact met mij’

,,Ik ging naar de bal toe en hij sprong over mijn lichaam heen. Hij raakte mij bij mijn been. In principe is dat best een rare actie.” Pasveer dacht dat arbiter Serdar Gözübüyük naar de zijlijn zou gaan om de televisiebeelden terug te zien. Dat deed hij echter niet. De scheidsrechter gaf Vitesse even later een strafschop, maar die beslissing draaide hij wel terug toen hij wel beelden ging bekijken. ,,Dat vind ik eigenlijk het meest rare. Dat iemand in Zeist gaat beslissen wat er gebeurt. Dat heb ik ook tegen de scheidsrechter gezegd'', aldus Pasveer.