Patrick Joosten is nu al belangrijk voor VVV

Er viel in de eerste helft barweinig te genieten. Heerenveen was de bovenliggende partij. Yuki Kobayashi schoot een vrije trap prachtig richting goal, maar Lars Unnerstall reageerde zeer attent. Sam Lammers opende na ruim een half uur de score voor sc Heerenveen. Lammers pikte een pass van Daniel Høegh behendig op. Hij trof doel met een schot in de verre hoek, 0-1. Het was de eerste treffer van Lammers (ex-PSV) in de eredivisie voor Heerenveen.



In de tweede helft schudde de Venlonaren de schroom van zich af. Na de rust was de dominerende Friese formatie voorin niet slagvaardig genoeg. VVV werkte hard, maar kwam kwaliteit tekort om Heerenveen echt onder druk te zetten. De gelijkmaker van Joosten na ruim een uur viel onverwacht. De huurling van FC Utrecht schoot droog in nadat de bal toevallig in zijn bezit was gekomen (1-1). Na de gelijkmaker liet VVV zich veel meer gelden in aanvallend opzicht. Jonathan Opoku, Ralf Seuntjens en Jay-Roy Grot waren dicht bij 2-1. Mede dankzij doelman Warner Hahn hield Heerenveen het punt vast.



,,Ik kreeg een goed gevoel na mijn gesprek met Maurice Steijn", zei Joosten na afloop bij FOX Sports. ,,Dat is de reden dat ik voor VVV koos. Ik begon best ongelukkig met mijn eerste balcontacten, maar toen viel die bal ineens voor mijn voeten en dacht ik niet na."