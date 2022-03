Paul Bosvelt heeft niets met ‘inwisselbare Ikea-stadions’ zonder ziel: ‘Doe mij maar de Adelaarshorst’

Column Hugo Borst | Ajacieden moeten na wanpresta­tie boete doneren aan kinderte­huis in Donbas

Columnist Hugo Borst denkt dat protesten in de sport tegen de invasie van Rusland in Oekraïne wel degelijk zinvol zijn. ‘De Russische president is dol op sport en elke nationale prestatie van formaat is voor hem een persoonlijke triomf, een medaille of beker is voor Poetin een statussymbool.’

28 februari