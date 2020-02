PEC bij zege op RKC even uit gevarenzone

VIDEO Gouden omhaal Franse GA Eag­les-spits Rabillard: C’est formidable

7 februari Antoine Rabillard is niet de eerste met een omhaal doeltreffende Fransman. De oud-speler van Olympique Marseille deed het Franse kunstje van Loïc Loval vrijdagavond nog eens dunnetjes over bij Go Ahead Eagles. Het bracht de Deventer ploeg het zo gewenste eerherstel tegen FC Eindhoven (3-1).