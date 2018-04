PEC dreigt 'topseizoen' te vergooien na nieuwe nederlaag

PEC Zwolle bleef nog wel op de achtste plaats, die ook nog recht geeft op deelname aan de nacompetitie. De ploeg uit Overijssel had geluk dat nummer negen ADO Den Haag thuis tegen landskampioen PSV in de slotfase de winst verspeelde: 3-3.



PEC Zwolle kreeg in de eerste helft een paar aardige kansen om de score te openen. De afronding liet echter te wensen over. Na ruim een half uur moest de Nieuw-Zeelander Ryan Thomas met een dijbeenblessure naar de kant. Erik Bakker was in de Zwolse middenlinie zijn vervanger.



Na de rust was PEC Zwolle opnieuw niet scherp in de afronding. Willem II groeide in de wedstrijd en zag Fran Sol de eerste grote kans missen na een foutje bij Bram van Polen. Het was invaller Ismail Azzaoui die in de 66e minuut de ban brak (0-1). Wat PEC daarna nog probeerde, de gelijkmaker wilde echter niet vallen.



PEC Zwolle (uit tegen AZ) en ADO Den Haag (uit tegen Roda JC) beginnen met evenveel punten aan de laatste speelronde. Het doelsaldo van PEC is iets beter: -6 tegen -9.