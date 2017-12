PEC hijgt top 3 in de nek na knappe comeback in Tilburg

Bakker had ook een aandeel in de gelijkmaker. Na een fraaie bal van de middenvelder maakte ploeggenoot Mustafa Saymak zijn zesde doelpunt van dit eredivisieseizoen. Hij schoof de bal uiterst koel binnen. PEC Zwolle had de achterstand gerepareerd, Willem II kon opnieuw beginnen. Pas een kwartier voor het einde, kort nadat Piotr Parzyszek in de ploeg was gekomen voor Terell Ondaan, kreeg PEC Zwolle echt controle over de wedstrijd. Kansen op meer waren er amper. Toch viel de 2-3: uit de rebound maakte Saymak, weer hij, het winnende doelpunt.



Voor PEC waren de enige smetjes op de zege de schorsingen van Dirk Marcellis en Youness Mokhtar, die hun vijfde hele kaart van het seizoen pakten. Zij zijn er volgend weekend tegen ADO Den Haag niet bij.