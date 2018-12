PEC krijgt wat lucht na zege in kelderkraker tegen De Graafschap

PEC gaf met de eerste overwinning na drie nederlagen coach John van ‘t Schip weer wat lucht. De Zwollenaren schoven op naar plek veertien. De ploeg van coach Henk de Jong verloor voor de vierde keer op rij in de eredivisie en blijft voorlaatste.



Leemans opende in het weinig verheffende duel na een klein kwartier de score. De middenvelder van PEC schoot vanaf een lastige plek een vrije trap raak. Enkele minuten later volgde een nieuwe tegenslag voor de thuisploeg. Verdediger Lars Nieuwpoort moest met rood het veld af na een grove charge op Kingsley Ehizibue.



PEC slaagde er pas diep in de tweede helft de man-meer-situatie te benutten en De Graafschap op grotere achterstand te zetten. Namli haalde in de 75e minuut van afstand uit en liet doelman Hidde Jurjus tevergeefs graaien. Het wanhopige De Graafschap probeerde er nog een soort van slotoffensief uit te persen, maar had geen succes en liet de 12.000 toeschouwers in De Vijverberg morrend achter.