PEC maakt het zich bij onthutsend VVV onnodig moeilijk

FC Emmen-uit, RKC-thuis, ADO-thuis, Fortuna-thuis; de keren dat PEC Zwolle er in de eredivisie – door eigen toedoen weliswaar – écht moest staan, stond de ploeg er ook. Met een cruciale overwinning tot gevolg. Zo’n soort wedstrijd was het decemberduel in Venlo ook: winst betekende een ontsnapping uit de degradatiezone, bij verlies volgde een achterstand van vijf punten op directe concurrent VVV.



Net als in de voorgaande do or die-wedstrijden die PEC dit seizoen speelde, was de Zwolse club ook zaterdagavond in Limburg de sterkste. Die winstpartij kondigde zich al vroeg aan, omdat VVV er voor rust heel weinig van bakte en PEC royaal de voorsprong pakte na goals van Kenneth Paal en Pelle Clement. Twee doelpunten die elk hun eigen schoonheid hadden.