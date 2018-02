PEC recht de rug in heerlijk voetbalgevecht

Na drie nederlagen op rij leek de klad er in te komen bij PEC Zwolle, maar tegen SC Heerenveen speelde de ploeg van coach John van 't Schip weer als vanouds. Althans, voor rust. In de tweede helft kwamen de Friezen nog bijna terug: 3-2.

Door Jurriën Schuiringa



Ryan Thomas en Mustafa Saymak, de voetballende motoren van dit PEC Zwolle, keerden na een enkelblessure terug in het elftal. Hun aanwezigheid kwam de ploeg uit de Overijsselse hoofdstad gisteravond ten goede. Het swingende spel van de eerste seizoenshelft was, met name voor rust, weer te zien. Het resulteerde in treffers van Wouter Marinus en Younes Namli, die scoorden op aangeven van Youness Mokhtar (2-0).



Maar een uitgemaakte zaak was het niet, bleek in de tweede helft. Na de 2-1 van Denzel Dumfries vergrootte Mustafa Saymak de marge wel weer naar twee, maar door de 3-2 van Reza Ghoochannejhad kon PEC Zwolle de wedstrijd verre van ontspannen uitspelen.