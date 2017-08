PEC voor even koploper na zege op matig Twente

De eerste Overijsselse derby was amper begonnen of Younes Namli was dichtbij een wereldgoal. De hangende rechtsbuiten van PEC gleed langs drie tegenstanders en zag zijn venijnige knal de lat aan de bovenkant schampen. FC Twente was daarna in de tegenstoot twee keer gevaarlijk, maar onder meer Oussama Assaidi zag zijn poging geblokt worden.



Van Twente had PEC in het restant van de eerste helft niets meer te duchten. De Zwollenaren namen het initiatief in handen en schoven steeds verder richting het vijandelijk doel.



Balbezit

De thuisclub had voor rust bijna tachtig procent balbezit. Tot veel grote en uitgespeelde kansen leidde dat niet. Youness Mokhtar had die ook niet nodig. Na een vlotte combinatie met Bram van Polen vond hij vanaf de rand van het zestienmetergebied met een fraaie krul de verre hoek: 1-0.



Hoewel er aan het spelbeeld aanvankelijk weinig veranderde in de tweede helft, kwam Twente een paar keer dichtbij de gelijkmaker. Fredrik Jensen dwong Diederik Boer, die zijn 300ste competitiewedstrijd keepte voor PEC, tot een goede redding, terwijl spits Tom Boere na een prima te hoog schoot.Net toen Twente voor een resultaat in aanmerking leek te komen, viel de beslissing. Kingsley Ehizibue, die in het laatste kwart als rechtsbuiten speelde, werd gelanceerd, waarna Dejan Trajkovski aan de noodrem trok. De toegekende penalty werd hard in de bovenhoek gemikt door aanvoerder Van Polen: 2-0.



Hoewel er in het laatste kwartier niet meer werd gescoord, had Rick Dekker nog wel wat te vieren. Hij maakte in de slotfase zijn rentree nadat hij exact een jaar geleden een zware kruisbandblessure opliep tijdens de training. Door de zege vergroot PEC het gat met de provinciegenoot tot zeven punten en vindt het zich zelfs na drie speelronden - en waarschijnlijk voor slechts een dag - bovenaan de eredivisieranglijst terug.