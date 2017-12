PEC wil 'recordreeks' AZ breken, Verbeek trillend op weg naar Breda?

In de eredivisie staat deze week een doordeweekse speelronde op het programma. Vanavond komen in Zwolle de revelaties van het seizoen tegen elkaar in actie (AZ en PEC Zwolle) én in Breda twee degradatiekandidaten (NAC en FC Twente). Dit zijn de mooiste statistieken van wedstrijden van vanavond van statistiekenbureaus OPTA en Gracenote.

NAC - FC Twente

• NAC wist de laatste negen eredivisie-ontmoetingen met FC Twente niet te winnen (vier remises, vijf nederlagen) en boekte op 13 november 2010 voor het laatst een zege op de Tukkers (2-1).

• Klein voordeel voor de Brabanders is dat Gertjan Verbeek trainer is van FC Twente. Toen hij trainer was van AZ wonnen de Alkmaarders nooit van NAC: drie remises, vijf nederlagen. Als trainer van Heracles, Heerenveen en Feyenoord verloor hij daarentegen nooit van NAC: acht zeges, drie remises.

• FC Twente gaat pas voor de zesde keer in de eredivisiehistorie en voor het eerst sinds 22 augustus 1992 een wedstrijddag in als hekkensluiter.

• Thierry Ambrose was de schutter of aangever bij zes van de laatste negen NAC-goals en kan de eerste NAC-speler met vier goals in drie opeenvolgende eredivisieduels worden sinds Santi Kolk in maart 2012.

• Jorn Brondeel kreeg in zijn laatste tien uitduels (8 voor Twente, 2 voor NAC) telkens minstens een treffer tegen, op 5 mei hield hij voor het laatst een clean sheet buitenshuis.

Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van FC Twente tegen NAC. © AD Sportwereld Volledig scherm De vermoedelijke opstelling van NAC tegen FC Twente. © AD Sportwereld

PEC Zwolle - AZ

• AZ scoorde in elk van zijn laatste 19 uitwedstrijden in de Eredivisie, de langste lopende reeks van álle huidige eredivisieclubs. Kan PEC die recordreeks een halt toeroepen?

• PEC Zwolle verloor sinds de promotie in 2012 zeven van de tien competitieduels met AZ (één zege en twee remises) en hield in geen van deze tien ontmoetingen het doel schoon.

• Youness Mokhtar scoorde alleen tegen Heracles vaker dan tegen AZ (3 goals in 7 wedstrijden), maar kwam in de vier duels in dienst van PEC nog niet tot scoren tegen de Alkmaarders.

• AZ heeft voor het eerst sinds februari 2016 zeven Eredivisiewedstrijden op rij gewonnen; de laatste keer dat de ploeg vaker achter elkaar won was in februari 2009 (toen 11 op rij). AZ werd dat seizoen kampioen.

• Geen speler maakte dit kalenderjaar meer eredivisiedoelpunten in uitduels dan Wout Weghorst (9, net als Jürgen Locadia).

• Alleen Hakim Ziyech (58) had meer succesvolle dribbels dit eredivisieseizoen dan Alireza Jahanbakhsh (55), die vorig seizoen tot zestig succesvolle dribbels kwam.