PEC wint eindelijk weer en vergroot zorgen van Sparta

Door Dennis van Bergen



Je zou het inmiddels kenmerkend kunnen noemen voor de eredivisie, het gegeven dat er in een wedstrijd meer fout gaat dan goed. PEC Zwolle - Sparta was er vanavond het levende bewijs van. Een slechte parodie op een lachfilm leek het bij vlagen haast. En na negentig minuten stuntelen was het de na rust betere thuisploeg die met de volle buit in handen stond. De Rotterdammers? Die moeten na het tweede verlies op rij en door de winst van concurrent Roda JC bij Vitesse weer nadrukkelijk vrezen voor rechtstreekse degradatie.



Je zou het op basis van de 2-0 uitslag misschien niet zeggen. Maar áls er voor Sparta mogelijkheden waren geweest om op vreemd terrein weer eens een resultaat te pakken, dan was het vanavond wel. De Spangenaren kwamen in de tweede minuut weliswaar al knullig op achterstand nadat Younes Mokhtar op aangeven van Younes Namli de bal achter Sparta-keeper Jannik Huth schoot. Daarna ontspon zich echter een duel waarin beide teams uitblonken in balverlies en vooral de Zwollenaren achterin nog weleens een gaatje lieten vallen. Tot twee maal toe verzuimde Sparta hiervan te profiteren. Eerst schoot Michiel Kramer voor vrijwel een leeg doel naast na goed voorbereidend werk van Miquel Nelom en Soufyan Ahannach. Vervolgens deed Thomas Verhaar hetzelfde nadat PEC Zwolle-keeper Diederik Boer een inzet van Robert Mühren niet klemvast had.



Fout van Huth

Er leek in Zwolle dus wat te halen voor de Rotterdammers. Léék. Want in de tweede helft zorgde Sparta er zelf voor dat het uiteindelijk met nul punten terug naar Het Kasteel kon. De gewoonlijk zo betrouwbare doelman Jannik Huth speelde de bal tekort in op verdediger Jeffrey Chabot, waarna spits Pjotr Parzyszek eenvoudig kon profiteren namens de formatie van John van 't Schip.



Het volgepakte vak met Sparta-aanhangers zag het met ongenoegen aan in Overijssel. Temeer omdat langzaam doorsijpelde dat Roda JC onderweg was naar een verrassende zege op Vitesse. Dat betekent dat de rood/witten weer serieus rekening moeten gaan houden met rechtstreekse degradatie. Het is voor Sparta te hopen dat een andere concurrent, FC Twente, morgenmiddag geen punten pakt bij VVV. Wanneer de Tukkers winnen in De Koel, zijn de Spangenaren morgenmiddag hekkensluiter in de eredivisie.De supporters van PEC Zwolle liepen daar alvast op vooruit vanavond. ,,Zij gaan naar Deventer", zongen ze, doelend op hun rivaal Go Ahead Eagles dat uitkomt in de eerste divisie.