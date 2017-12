PEC Zwolle blijft knap meedoen na zege bij Excelsior

Door Tim Niemantsverdriet



Bij Excelsior stond er een nieuwe doelman onder de lat. Sinds zijn komst naar Rotterdam, eind augustus, was Ögmundur Kristinsson vooral opgevallen door een reeks fouten, met de uitwedstrijd bij NAC Breda (3-1 nederlaag) van vorig weekeinde als dieptepunt. De maat bleek vol voor trainer Mitchell van der Gaag. Hij passeerde de IJslander ten faveure van Theo Zwarthoed, die in het seizoen 2006-2007 al 26 duels keepte voor Excelsior.



Al vroeg in de wedstrijd moest Zwarthoed voor het eerst optreden. De vorig seizoen met Go Ahead Eagles gedegradeerde doelman zag Youness Mokhtar na vijf minuten fraai slalommend door de Rotterdamse defensie voor zich opdoemen, maar had geen moeite met het matige schot van de buitenspeler.



In het vervolg van de eerste bleef PEC Zwolle duidelijk de betere ploeg, maar het aantal grote kansen bleef uit. Één keer moest Zwarthoed zich strekken, na een schot van opnieuw Mokhtar. Op een schot van Ryan Thomas had hij waarschijnlijk geen antwoord gehad, maar toen gooide centrumverdediger Jurgen Mattheij zich voor de bal, die hij met zijn hoofd over de achterlijn werkte. Verdere kansen bleven uit, terwijl Excelsior helemaal nog niet gevaarlijk was geworden.