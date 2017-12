PEC Zwolle en AZ delen de punten in boeiende kraker

Geluk

PEC Zwolle was in de eerste helft de gevaarlijkste ploeg. Met het nodige geluk bleef AZ-doelman Marco Bizot in de beginfase overeind. In de 32ste minuut kon hij echter een schot van Younes Namli niet goed wegwerken. Ondaan reageerde attent: 1-0. Amper twee minuten later was het alweer gelijk. Uit een hoekschop kopte Jahanbakhsh raak bij de eerste paal (1-1).



Na de rust zag het publiek opnieuw een open wedstrijd, met twee aanvallend ingestelde ploegen. Met een boogbal van grote afstand op de binnenkant van de paal, een doelpoging van invaller Mats Seuntjens, kwam PEC in de slotfase goed weg. AZ echter ook met de pijnlijke misser van Van Polen.