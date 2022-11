PEC Zwolle en MVV blijven in Keuken Kampioen Divisie in spoor van koploper Heracles

Het was al de twaalfde zege van het seizoen voor Heracles, dat op schema ligt om na één seizoen direct terug te keren in de eredivisie. De Belg Lucas Schoofs nam zowel de 1-0 als de 2-0 voor zijn rekening. Bij het openingsdoelpunt mocht Schoofs vrij inkoppen bij een corner vanaf de rechterflank, bij de 2-0 profiteerde hij - wederom met een kopbal - van gestuntel in de defensie van TOP Oss. De middenvelder bracht zijn doelpuntentotaal al op zes. Na een uur maakte Emil Hansson er uit een penalty ook nog 3-0 van.

Ruben van Bommel

In Den Bosch kwam VVV al in de derde minuut op voorsprong via Daan Huisman. Na tachtig minuten besliste Sven Braken de wedstrijd met een rake kopbal: 0-2.



Voor VVV, dat voorafgaand aan het duel in Den Bosch negende stond, was het de zevende zege van het seizoen en al de vijfde in een uitwedstrijd. FC Den Bosch zou bij winst op gelijke hoogte zijn gekomen met De Graafschap, de koploper in de tweede periode. De Graafschap heeft in de tweede periode dertien punten na zes duels, FC Den Bosch tien.