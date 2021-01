PEC Zwolle geen tussendoortje voor Feyenoord: ‘Over Ajax praten we niet’

Dat neemt uiteraard allemaal niet weg dat Feyenoord met vertrouwen naar de eerste thuiswedstrijd van 2021 toeleeft. De overwinning tegen Sparta was degelijk, pas drie minuten voor tijd schoot de stadgenoot voor het eerst een bal tussen de palen. ,,Als je op het trainingsveld staat, zie je alle medespelers’', zegt aanvoerder Steven Berghuis. ,,Er is concurrentie. Je moet ‘aan’ staan om te kunnen spelen.’’

Dick Advocaat kan kiezen, al zal de trainer er zeker geen duiventil van maken. Ajax-uit is voor hem pas echt leuk als eerste PEC Zwolle is verslagen en het gat tussen de rivalen maximaal drie punten is. Uros Spajic viel uit tegen Sparta met hoofdpijn en een enkelblessure. Advocaat bekijkt morgen of Eric Botteghin weer aan de bak moet of dat Spajic weer klaar is om te beginnen.