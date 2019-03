PEC Zwolle grijpt volle buit in degradatieduel met Excelsior

Door Tim Niemantsverdriet Vier dagen geleden speelde PEC Zwolle een dappere, zware wedstrijd bij Ajax, afgesloten met een nipte 2-1 nederlaag. Een wedstrijd die het helemaal niet deze week had willen spelen, juist omdat het in Kralingen vandaag een belangrijk degradatieduel moest spelen. Met de rode kaart voor Vito van Crooij en lichte blessures voor Thomas Lam en doelman Mickey van der Hart, wel actief tegen Excelsior, kwam het ook allerminst ongeschonden uit het veelbesproken, verplaatste treffen.

En toch was het de uitploeg die frisser oogde in het Van Donge & De Roo stadion. Het oogde energieker, voetbalde beter en had met name via spits Lennart Thy enkele goede mogelijkheden om de score voor rust te openen.