PEC Zwolle herdenkt clubtopscorer Koopman

PSV wil nóg een nieuweling na Mitroglou en schaakt nog op meerdere borden

11:01 PSV is na de komst van spits Konstantinos Mitroglou nog niet klaar op de transfermarkt. Als de overgang van Hirving Lozano naar SSC Napoli definitief is afgerond, is er ruimte om nog een stevige kwaliteitsimpuls aan de selectie te geven. Een overzicht van de stand van zaken, die in de laatste periode van de transfermarkt altijd weer snel kan veranderen.