PEC Zwolle hoopt topkandidaat Stam nog deze week te presenteren

Enige kandidaat

Stam is voor Nijkamp en Visser - vooralsnog - de enige kandidaat om PEC Zwolle het komende half jaar voor degradatie te behoeden. De club is na een erbarmelijk kalenderjaar afgegleden naar plek 16 in de eredivisie. Na het bekerdebacle tegen AZ vorige week, werd trainer Van ‘t Schip ontslagen. In het verloren duel met VVV fungeerde assistent Gert Peter de Gunst afgelopen vrijdag als interim-coach.

Sinds zijn ontslag bij Reading in maart is Stam clubloos. De oud-speler van Zwolle was eerder bij PEC actief als assistent-trainer. In 2014 ging hij samen met Andries Ulderink bij Ajax aan de slag, waar zij de leiding kregen over het beloftenteam van de Amsterdammers. In 2016 werd Stam aangesteld als hoofdtrainer van Reading, dat acteert op het tweede niveau in Engeland. Met die club liep hij een jaar later op een haar na promotie naar de Premier League mis.