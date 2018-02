PEC Zwolle moet volgende slachtoffer PSV worden in jacht op titel

• Eerder dit seizoen (19 november) won PSV met 0-1 in Zwolle, na een doelpunt in blessuretijd van Isimat-Mirin.

• PSV ontving de Zwollenaren 17 keer in Eindhoven, boekte tien zeges en verloor vier keer. PEC won in januari 2013 voor het laatst, met 3-1.

• Het duel staat onder leiding van scheidsrechter Gözübüyük .