PEC Zwolle neemt met zege op FC Groningen afscheid van seizoen

PEC-trai­ner Bert Konterman: trots op zijn Eag­les-vrien­den, niet tevreden over eigen ploeg

13 mei Een dag nadat zijn kameraden Kees van Wonderen en Paul Bosvelt met Go Ahead Eagles geschiedenis hebben geschreven, slaagt PEC-trainer Bert Konterman er niet in om ook te stunten. Zo gaat hij met zijn ploeg kansloos onderuit tegen PSV: 4-2. En daar is de Hierdenaar flink ziek van.