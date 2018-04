PEC Zwolle ontvangt bijna twee ton extra door degradatie FC Twente

De verdeling van de tv-gelden is gebaseerd op de eindstanden in de laatste tien seizoenen. Kampioen PSV krijgt over deze jaargang dus 18 punten, Ajax als nummer twee 17 punten en ga zo maar door. De punten in het afgelopen seizoen tellen tien keer mee, het jaar daarvoor negen keer en die van tien seizoenen geleden dus een keer.