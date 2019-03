PEC Zwolle pakt belangrijke punten en drukt Emmen verder de degradatiezorgen in

PEC begon voortvarend aan de wedstrijd. Door een snelle goal van Vito van Crooij kwam de ploeg van Jaap Stam op een 1-0 voorsprong. In de beginfase kon PEC verder uitlopen, maar verzuimde het om de 2-0 te maken. Op slag van rust zorgde Lennart Thy dan toch voor de tweede goal door een van richting veranderd schot van Mike van Duinen langs Scherpen te schieten.



In de tweede helft slaagde FC Emmen er niet in om in de buurt van het doel van Mickey van der Hart te komen. Anco Jansen schoot meerdere malen op doel, maar heel gevaarlijk was dat niet. Het was wachten op de beslissing en die viel net voor tijd. Thy probeerde in eerste instantie een 1-op-1 te lobben over de boomlange Scherpen, maar wist pas in de rebound het net te vinden: 3-0.• PEC Zwolle won 5 van de laatste 6 duels met FC Emmen