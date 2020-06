PEC Zwolle speelt komend seizoen weer op natuurgras

,,Met deze transitie zetten we een reuzenstap in het verder professionaliseren van het topsportklimaat bij de club", vertelt Jeroen van Leeuwen, algemeen manager bij PEC. ,,Het complexe proces heeft ruim een jaar in beslag genomen, want het is meer dan alleen even een veld vervangen. Ik ben dan ook oprecht blij dat het gelukt is en dat we op de zeer korte termijn met de werkzaamheden beginnen. De verwachting is, dat het nieuwe speelveld over ongeveer acht weken bespeelbaar is.”